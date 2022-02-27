Референдум по поправкам в Конституцию начался в Белоруссии

На референдум вынесен один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Предложены ответы «за» и «против».

Согласно поправкам, новым субъектом политики станет Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган власти. Роль президента будет снижена. В частности, один и тот же человек не сможет занимать этот пост больше двух сроков, но при этом по истечении срока полномочий глава государства имеет право стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Конституцию также предлагается дополнить статьей о неприкосновенности президента, которая запретит привлекать бывшего главу государства к ответственности за действия, совершенные во время исполнения президентских полномочий.

Президент также сможет вводить чрезвычайное положение при попытках насильственного изменения конституционного строя или захвата власти, при массовых беспорядках, угрожающих жизни граждан и территориальной целостности, но если это утвердит верхняя палата парламента.

Помимо этого, поправки предусматривают некоторые другие изменения, в том числе, закрепление брака как «союза мужчины и женщины», которые «имеют равные права в браке и семье».