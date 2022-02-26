«Нет войне!» — российские градостроители и архитекторы выступили с заявлением

Открытое письмо с призывом прекратить боевые действия в Украине подписали около 3,5 тыс. российских архитекторов и градостроителей

Вот это письмо:

«Мы, архитекторы и градостроители России, считаем недопустимым наступление российских войск на территорию Украины. Внешнеполитические вопросы должны решаться исключительно мирным путем! Война не может являться инструментом политики в XXI веке.

Война обесценивает саму суть деятельности архитектора и градостроителя, в какой бы стране он ни находился. Она нарушает права людей на жизнь, безопасность, самореализацию, комфортную и здоровую среду, все те ценности, которые являются основой нашей деятельности.

Уважение соседей невозможно завоевать силой или разрушением. Но его можно заслужить, обустроив собственную страну, собственный дом.

Нет войне!»