CNN сообщил о планах США и ЕС отключить от SWIFT отдельные российские банки

США и Евросоюз изучают возможность отключить от международной системы банковских платежей SWIFT отдельные российские банки, а не всю страну, передает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, новый пакет санкций, в который входит и эта мера, могут применить, если Киев «падет».

«Официальные лица США и их коллеги в ЕС продолжают взвешивать варианты, включая санкции, направленные на отключение от сети отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики», — говорится в сообщении.

Окончательное решение ожидается в ближайшие дни, сообщает Reuters со ссылкой на источники в одном из Центральных банков Евросоюза.