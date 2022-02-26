В Киеве опровергли отказ от переговоров с Москвой

«Украина, безусловно, не отказывалась от переговоров. Но именно от переговоров, которых пока, кстати, и не было. Украина и президент Зеленский категорически отказывается от любых неприемлемых условий или ультимативных требований российской стороны», — заявил РБК советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Киев уже тщательно проработал свои переговорные позиции.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин дал силам, участвующим в «специальной военной операции», приказ остановить наступление, поскольку ожидались переговоры с украинской стороной. По словам Пескова, Киев не ответил на предложение, после чего Путин дал приказ возобновить наступление.

Подоляк в свою очередь утверждает, что вечером 25 февраля и утром 26 февраля наблюдалась «интенсификация агрессивных действий российской стороны». Он считает, что это может быть попыткой «подтолкнуть Украину к принятию неприемлемых условий».