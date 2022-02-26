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S&P понизило рейтинг РФ до «мусорного»

26.02.2022

Суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте снижен с ВВВ- до ВВ+ c негативным прогнозом

В то же время рейтинг Украины понижен с B до B- с негативным прогнозом, передает Reuters.

Агентство полагает, что санкции окажут значительное прямое и вторичное воздействие на экономическую и внешнеторговую деятельность России. Геополитическая напряженность снижает доверие частного сектора и оказывает давление на экономический рост, считают эксперты.

Решение по Украине принято из-за рисков для экономического роста и финансовой стабильности на фоне вторжения. S&P считает, что оценивать последствия пока нельзя, но они точно окажут серьезное влияние на кредитоспособность Киева.

Fitch понизило рейтинг Украины с B до CCC.

Moody's поставило долгосрочные рейтинги России Baa3 и Украины B3 на пересмотр с возможностью понижения.

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