Любовь Соболь обратилась к матерям российских солдат

Соратница Навального Любовь Соболь обратилась к российским матерям. Она адресовала свое сообщение тем, чьи сыновья служат в армии.

«Я хотела бы, чтобы они не молчали и тоже защищали своих сыновей. Путину ваши сыновья не нужны. Для него это расходный материал. Вам они нужны. Это ваши дети. Их жизни невозможно будет восстановить, чем-то заменить, никакими деньгами, ничем. Сопротивляйтесь. Можете выходить с пикетами — выходите с пикетами. Пишите, говорите. Главное сейчас- не молчать. Используйте все возможности для того, чтобы остановить эту войну с соседней страной», — заявила Соболь в эфире канала «Настоящее время»*.

Ранее в российских городах прошли акции протеста против войны с Украиной. Сообщается, что вечером 25 февраля площадки, на которых обычно собираются люди, снова оцеплены.

*«Настоящее время» — включен Минюстом в список СМИ-иностранных агентов.