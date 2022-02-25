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Карты попавших под санкции банков РФ перестанут работать с Apple Pay и Google Pay

25.02.2022

Доступной на территории страны останется стандартная контактная или бесконтактная оплата

Центробанк выпустил сообщение по поводу западных санкций против российских банков.

«Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», — сказано в тексте.

Там же отмечается, что карты кредитно-финансовых учреждений, попавших под санкции, будет невозможно использовать с сервисами Apple Pay и Google Pay. Им останется доступна стандартная контактная или бесконтактная оплата на всей территории России.

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