Карты попавших под санкции банков РФ перестанут работать с Apple Pay и Google Pay

Центробанк выпустил сообщение по поводу западных санкций против российских банков.

«Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», — сказано в тексте.

Там же отмечается, что карты кредитно-финансовых учреждений, попавших под санкции, будет невозможно использовать с сервисами Apple Pay и Google Pay. Им останется доступна стандартная контактная или бесконтактная оплата на всей территории России.