WP: Китай отрицает поддержку российского вторжения

Власти Китая в первый день вторжения России в Украину отрицали свою поддержку такого шага. The Washington Post пишет, что Пекин явно занял осторожную позицию в текущем конфликте.

Так, 24 февраля официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил об отсутствии поддержки Москвы. «Что касается американских намеков на то, что у России есть Китай, который поддерживает эту операцию, я уверен, что Россия не будет рада это услышать. Мы не будем, как США, поставлять Украине военную технику. И Россия как сильная держава не нуждается в военной поддержке Китая и других стран», — сказал он, добавив, что Китай «не желал увидеть того, что произошло в Украине».

Газета называет текущий кризис величайшим испытанием для партнерства Москвы и Пекина. До вторжения Китай заявлял о поддержке российских опасений в области безопасности, но уравновешивал это призывами к переговорам. После того, как война началась, глава МИД КНР призвал своего коллегу Сергея Лаврова снова вернуться к диалогу.

25 февраля лава КНР Си Цзиньпин обсудил ситуацию в Украине с Владимиром Путиным. Он также призвал урегулировать конфликт путем дипломатии.