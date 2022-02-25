Журналист газеты Коммерсант Елена Черненко исключена из пула МИДа РФ за протест против войны

«После инициирования мною открытого письма с осуждением российской военной операции на Украине меня исключили из пула журналистов МИД РФ, в котором я проработала почти 11 лет. С формулировкой «за непрофессионализм». Я сожалению о таком решении, но такие уж видимо времена. Постараюсь продолжать выполнять свою работу максимально качественно и объективно. Но обращаюсь к Марии Владимировне Захаровой: очень прошу, не предпринимайте меры по отношению к другим подписавшихся коллегам. Вы написали мне, что я «подставила» людей и «прячусь за их спинами». И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо – действительно прежде всего моя инициатива. Я не считаю, что насилие и несправедливость в одном месте (на Донбассе) оправдывает насилие и несправедливость в другом (военную операцию). При этом в своих материалах я всегда старалась отражать ВСЕ точки зрения и буду и далее к этому стремиться.»