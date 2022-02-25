Bloomberg: дилемма Китая — помочь России, когда Запад важнее

Россия — ключевой поставщик энергоносителей в Китай, но его экономические связи с Европой и США гораздо шире, пишет Bloomberg. Вторжение РФ в Украину ставит перед Пекином вопрос: как он может дальше поддерживать ключевого стратегического партнера при том, что его отношения с Западом важнее для экономики. Эти страны — гораздо более крупные экспортные клиенты Китая, основные источники технологий и инвестиций, а также контролируют его доступ к международной долларовой системе.

О том, что для Пекина важнее экономические связи с ЕС, чем с Россией, заявил изданию глава Института развивающихся экономик Банка Финляндии Икка Корхонен. По его словам, именно поэтому Китай сейчас так осторожен в оценках.

КНР и Россия укрепили двусторонние отношения в 2014 году после аннексии Крыма. Тогда они заявили о новом этапе партнерства и подписали соглашения в энергетике, авиации, телекоммуникациях и других областях. В 2021 году импорт из России в Китай вырос до рекордных 79 млрд долларов, в основном за счет закупок энергоресурсов. 17% российского экспорта в 2020 году шло в КНР, в обратную сторону уходит 2% китайских товаров. Страны в начале февраля заявили о планах увеличить объем торговли, при этом приток прямых китайских инвестиций в Россию в целом невелик.

Еще один вопрос, стоящий перед Пекином сейчас, пишет Bloomberg, состоит в том, как его компании отреагируют на санкции против России, включая запрет на экспорт полупроводников и высокотехнологичных товаров. Союзники США в Азии дали понять, что не будут нарушать эти меры.

Еще одна сторона вопроса — финансовая сфера. Россия сокращает роль доллара в своей экономике несколько лет, в 2021 году она составляла 16%, а доля юаня выросла до 13%. Санкции в отношении российских банков тоже влияют на ситуацию: государственные финансовые учреждения Китая установили тесные связи с Россией в последние 10 лет.