Финал Лиги Чемпионов перенесли в Париж

Париж примет финальный матч Лиги Чемпионов вместо Санкт-Петербурга. Из-за российского вторжения в Украину УЕФА лишил РФ права организовывать встречу.

Как пишет Bloomberg, матч состоится 28 мая на 80-тысячном стадионе «Стад де Франс». Решение о переносе принял исполком УЕФА, который в своем заявлении выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его поддержку в текущих событиях.

«Вместе с правительством Франции УЕФА полностью поддержит усилия заинтересованных сторон по спасению футболистов и их семей в Украине», — говорится в заявлении.

Также УЕФА принято решение о том, что российские и украинские клубы и сборные будут играть в его турнирах на нейтральных стадионах.