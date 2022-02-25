Лига безопасного интернета попросила Минюст признать Дудя «иноагентом»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выступая на заседании Общественной палаты, заявила, что в интернете запущена «спланированная кампания» с использованием в том числе «украинских ботов» и «информационных войск СБУ Украины».

«На это тратятся очень серьезные средства и иностранных агентов, и прямое иностранное финансирование, включаются информационные войска СБУ Украины, работает множество провокаторов и внутри нашей страны. Так, в последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране. Эта публикация получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение», — заявила Мизулина (цитата по «Интерфаксу»).

Мизулина утверждает, что СМИ (она не привела названий) сообщали о наличии у Дудя иностранного финансирования. Поэтому она обращается в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить эти сведения и в случае подтверждения включить журналиста в список «иноагентов».

23 февраля Дудь опубликовал пост, в котором выступил против войны в Украине.

Фото: Instagram Юрия Дудя