Bloomberg: российские миллиардеры потеряли 39 млрд долларов в первый день войны

Самые состоятельные российские бизнесмены потеряли 39 млрд долларов за первый день военных действий в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Больше всего сократилось состояние президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — на 6,2 млрд долларов за сутки. Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов лишился 4,2 млрд долларов. Президент «Норникеля» Владимир Потанин потерял около 3 млрд долларов.

С начала года Вагит Алекперов из ЛУКОЙЛа и владелец инвесткомпании Volga Group Геннадий Тимченко потеряли по 10 млрд долларов. Это более 40% их общего состояния.

Российский рынок и курс рубля, рухнувший на фоне происходящего, утром 25 февраля отыграл часть потерь. Индекс Мосбиржи в 10:20 МСК вырос на 22,5%. Индекс РТС увеличился на 27,8%.