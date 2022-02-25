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Около 150 тысяч туристов не могут покинуть юг России из‑за закрытых аэропортов

25.02.2022

Это официальные данные Ростуризма

Федеральное агентство по туризму сообщило, что в южных регионах России, преимущественно в Краснодарском крае и Крыму застряли «около 150 тысяч» туристов, которые не смогут вылететь оттуда из-за того, что аэропорты закрыты до 2 марта.

По данным ведомства, среди них 25 тысяч организованных путешественников.

«Туристы, которые сейчас отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме. Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД», — уточнили в Ростуризме.

Там призвали отельеров «идти на встречу туристам» и продлевать проживание в гостиницах без повышения стоимости, «а по возможности — без дополнительной платы».

Список путешественников, которые не могут вернуться в Россию из других стран по причине закрытия аэропортов, формируется.

Ранее было объявлено о приостановке работы 12 аэропортов на юге России.

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