«Ъ»: крупнейший в мире производитель чипов может отказаться от поставок в РФ

Тайваньское предприятие уведомило партнеров в РФ о такой возможности по требованию США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. По информации издания, под удар могут попасть «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль», МЦСТ и небольшие производители чипов. В случае санкций они будут вынуждены искать альтернативу.

Об перспективе ограничений российские разработчики микроэлектроники уведомили Минпромторг и Минцифры. Источник «Ъ» на IT-рынке уточнил, что вопрос обсуждали на совещании в «Ростелекоме» накануне, 24 февраля. При этом в Минцифры заявили газете, что узнали о рисках «из открытых источников», в Минпромторге и «Ростелекоме» отказались от комментариев. В «Байкал Электроникс» говорят, что не располагают данными об угрозе прекращения поставок.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил изданию, что прекращение сотрудничества TSMC с производителями чипов в РФ фактически остановит на неопределенный срок выпуск и внедрение техники на российских процессорах:

Источник «Ъ» на рынке вычислительной техники полагает, что такие санкции — не самый негативный вариант. По его мнению, запаса готовых процессоров хватит на год или два, но компании из Юго-Восточной Азии могут в целом остановить экспорт в Россию готовых компонентов — жестких дисков, оперативной памяти и так далее: «Тогда больно станет уже летом, потому что сформировать запасы на годы невозможно».

TSMC — один из крупнейших производителей полупроводников в мире. Его продукцию используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, а также российские дизайн-центры, среди которых «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль» и МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»).

Фото: Allscitech.ru