Макрон пообещал Украине 1,2 млрд евро помощи и военную технику

Президент Франции пообещал предоставить Киеву финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро и военную технику.

«Как европейцы, мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере €1,2 млрд. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом нелегком деле», — цитирует Эммануэля Макрона РБК.

Помимо этого, Париж намерен ускорить размещение своих военных в Румынии и оказать помощь беженцам из Украины.

«Франция, как и другие страны Европейского союза, возьмет на себя свою долю ответственности в помощи населению Украины, а также тем, кто покинул украинскую землю и находится на территории Евросоюза», — сказал Макрон.

Он добавил, что Франция введет собственные санкции против России вслед за Евросоюзом. По словам Макрона, ограничения затронут отдельных россиян, их имена назовут позднее.