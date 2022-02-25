Канада ввела санкции против ЦБ РФ, ВТБ, «Сбер», «Газпрома» и РЖД

Новые санкции Канады затронут несколько российских банков, включая Центробанк, ВТБ и «Сбер». Также под ограничения подпадут РЖД, «Газпром» и «Транснефть». Среди российской элиты фигурантами «черного списка» стали главу Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Евгений Пригожин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, предприниматели Аркадий и Роман Ротенберги.

Полный список компаний и физлиц, на которые распространяются санкции, опубликован на сайте правительства Канады. В частности, там есть Фонд национального благосостояния, а также 28 компаний и банков, в том числе (помимо упомянутых выше):

Альфа-банк

«Ростех»

«Ростелеком»

«РусГидро»

АЛРОСА

Совкомфлот

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)

«Газпромнефть»

Российский фонд прямых инвестиций

Банк «Открытие»

Газпромбанк

Россельхозбанк

«Промсвязьбанк»

Совкомбанк

Санкции введены и против ЧВК Вагнера, а также гендиректора VK Владимира Кириенко, вице-президент ВТБ Дениса Бортников, гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, Льва Хасиса (возглавляет холдинг e-commerce Сбербанка).