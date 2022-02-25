Япония ввела санкции против ВЭБ.РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка

«Мы приняли решение в рамках санкций в отношении России заморозить активы трех банков. Это ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия"», — сказал он (цитата по ТАСС), не уточнив, о каких объемах активов идет речь. Чиновник пояснил, что на эти меры Токио пошел из-за вторжения России в Украину.

Также планируется ужесточить выдачу разрешений на экспорт в Россию полупроводников «и другой схожей продукции».

Премьер Японии Фумио Кисида ранее сообщил о введении запрета на выдачу виз россиянам, а также прекращении экспорта продукции организациям из РФ, связанным с военным сектором.

Банк «Россия» ранее подпал под санкции Великобритании, ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк — под санкции США, Евросоюза и Канады.