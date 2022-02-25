Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации

Документ за подписью Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства

Генштаб вооруженных сил Украины должен будет определить «очередность и объемы» призыва, а правительство — обеспечить необходимое финансирование. Главам областных госадминистраций поручено «обеспечить создание и работу областных, районных и городских медкомиссий».

Вскоре после выхода указа Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что за первый день войны погибли 137 украинских военных погибли, 316 получили ранения. Он также сообщил, что не покидал Киев и вместе с другими представителями власти остаётся в правительственном квартале столицы.

Фото: Reuters

