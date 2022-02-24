США ограничили экспорт полупроводников и компьютеров в РФ

«Специальные направленные на Россию меры Бюро промышленности и безопасности США (BIS) устанавливают политику отказа от поставок важной продукции, на которую полагается Москва для своей оборонной сферы, аэрокосмической отрасли и для кораблестроения», — говорится в заявлении Минторга (цитата по «Интерфаксу»).

Отмечается, что ограничения коснутся «полупроводников, компьютеров, телекоммуникации, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров».

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против крупнейших российских банков, включая «Сбер» и ВТБ, а также против сыновей Николая Патрушева, Игоря Сечина и Сергея Иванова.