Лавров на фоне вторжения РФ в Украину заявил о готовности России к диалогу

Россия всегда будет готова к диалогу, который вернет всех к справедливости и принципам Устава ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Курейши.

«Поскольку мы принимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН», — сказал глава МИД.

Он сообщил о «напряженных и детальных» обсуждениях с американскими коллегами и другими членами НАТО, но не уточнил, когда проходили переговоры и что конкретно обсуждалось.

Лавров также выразил надежду, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам. Однако, по его выражению, «наши западные друзья» не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что сами называют «порядком, основанным на правилах».

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.

Фото: ООН Р.Баржонас