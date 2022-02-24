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Экс-премьер Италии вышел из совета директоров «Делимобиля» на фоне войны в Украине

24.02.2022

Маттео Ренци охарактеризовал свое решение как вступившее в силу немедленно

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци вышел из совета директоров Delimobil Holding S.A., объединяющей каршеринговые проекты «Делимобиль» и Anytime Prime, пишет The Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, утром в четверг политик уведомил об этом других членов совета директоров по электронной почте, упомянув, что решение вступает в силу немедленно. При этом он отказался от комментариев прессе.

Маттео Ренци занимал пост премьер-министра Италии с февраля 2014 по декабрь 2016 года. В августе 2021-го вошел в совет директоров Delimobil Holding.

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