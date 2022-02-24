Экс-премьер Финляндии и экс-канцлер Австрии объявили о выходе из руководства Сбербанка и РЖД

Бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо заявил, что выходит из состава наблюдательного совета Сбербанка. «Сегодня я начал действия по выходу из набсовета», — сказал он газете «Турун саномат».

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн тоже заявил, что прекращает свое членство в совете директоров «Российских железных дорог». «Сегодня в утренние часы я уведомил органы ОАО "РЖД" о том, что слагаю с себя полномочия в совете директоров с немедленным вступлением в силу. По состоянию на прошлую ночь РЖД фактически стала частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом», — сообщил он изданию Standard (цитата по РИА Новости).

Керн занимал должность федерального канцлера Австрии в 2016–2017 годах. В июле 2019-го вошел в совет директоров РЖД.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.