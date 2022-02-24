МВД Украины сообщило о жертвах

МВД Украины сообщило о погибших и раненых в результате обстрелов. Как заявил советник главы ведомства Антон Геращенко, жертвы есть в Мариуполе, а также в Одесской, Херсонской и Сумской областях.

В частности, в одной из военных частей Подольска Одесской области погибли шесть человек, семь ранены, пропали без вести 19. В Мариуполе под обстрелом погиб один человек, двое пострадали. В Николаевской области есть раненый в ходе обстрела военного аэродрома. В Херсонской области погиб 17-летний подросток. В Сумской области попал под обстрел автомобиль, пострадали женщина и ребенок.

Украинские СМИ также сообщают о гибели сотрудника погранслужбы в районе Преображенки Херсонской области.

По данным погранслужбы Украины, РФ атакует пять областей страны: Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую.

Znak.com сообщает о заторах на границе Украины и Польши. Онлайн-карты показывают скопления машин на всех пограничных переходах. В Киеве пробки начинаются во дворах жилых домов. Метро украинской столицы сейчас выполняет функцию бомбоубежища, там собираются люди.