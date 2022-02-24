Bloomberg: помощники Байдена сомневались, что санкции остановят Путина

Помощники Байдена сообщили, что подготовили более суровый ответ на возможные следующие шаги Владимира Путина, при этом «за кулисами» сохраняется постоянный скептицизм по поводу того, что санкции вообще способны что-то изменить, пишет Bloomberg.

Издание пишет, что первый пакет мер, объявленный Джо Байденом 22 февраля, «не впечатлил политологов и финансовые рынки». 23 числа были объявлены санкции против компании-оператора «Северного потока-2», готовятся более серьезные меры. Но более дюжины нынешних и бывших чиновников США, в том числе участники подготовки ответа, заявили, что сомневаются в действенности мер.

Так, экс-заместитель госсекретаря при Дональде Трампе Стивен Биган заявил Bloomberg, что инструмент санкций устарел. По его мнению, инструмент существенно не изменил поведение кого-либо из адресатов. Команду Байдена критикуют за то, что нынешние чиновники часто критиковали Трампа за частое применение санкций, а в итоге тоже выбрали эту стратегию.

Еще один высокопоставленный сотрудник администрации США выступил более оптимистично: он считает, что ограничения — только часть усилий по сдерживанию Кремля. По его словам, целью было — показать Москве единение со стороны стран Запада, которое подорвет ее экономику в будущем.

После заявления о том, что США не будет посылать в Украину войска и тяжелое вооружение, пишет Bloomberg, других надежных вариантов повлиять на ситуацию, кроме санкций, не осталось. «Предстояло впервые попытаться доказать, что угроза экономической войны против такого серьезного противника достаточна, когда военное сдерживание невозможно», — отмечает издание. При этом в некоторых случаях ограничения «только усиливают нежелательное поведение тех, против кого их направляли». Проблема и в том, что самые жесткие санкции поставят под удар американскую и мировую экономику.