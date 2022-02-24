Байден: «только Россия несет ответственность и разрушения»

«Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности», — говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден также сообщил, что проведет встречу со странами «Большой семерки», после чего выступит с заявлением перед гражданами США, чтобы объявить о дальнейших санкциях против России.

Фото: Leah Millis Reuters

