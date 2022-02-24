Погранслужба Украины сообщила об участии Белоруссии в нападении РФ на Украину

Вторжение проходит с применением артиллерии, тяжелой техники и огнестрельного оружия, а также при поддержке вооруженных сил Белоруссии, добавили в Пограничной службе Украины. Там подчеркнули, что атака ведется и со стороны Крыма.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к россиянам президент сказал, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.

В сцосетях, меж тем, появляются видеозаписи ракетных ударов по Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны РФ заявили, что «высокоточными средствами поражения» выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии.

Фото: Минобороны РФ

