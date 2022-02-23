ЕС ввел против России санкции из-за признания ДНР и ЛНР

Евросоюз одобрил санкции из-за признания Москвой независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В список вошли: 351 депутат Госдумы и еще 27 организаций и физлиц. Точный перечень не приводится.

ЕС также запретил торговлю с ДНР и ЛНР и призвал Россию отказаться от признания из суверенитета.

«Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень. Кроме того, запрет на поездки, применимый к перечисленным лицам, препятствует их въезду или транзиту через территорию ЕС», — говорится в заявлении на сайте Европейского союза.

«Сегодняшнее решение вводит, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с некоторыми секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт некоторых товаров и технологий», — также отмечается в документе.

Ио поводу 27 физлиц и юрлиц сообщается, что это те, «кто сыграл роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». К ним, по мнению ЕС, относятся: высокопоставленные лица, в том числе члены правительства, причастные к незаконным решениям; банки и олигархи, поддерживающие финансово или материально российские операции на Донецкой и Луганской территориях или извлекающие из них выгоду. Также в список вошло военное командование, сыгравшее роль во вторжении и действиях по дестабилизации обстановки; лица, «ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины».

Помимо этого, Совет ЕС решил ввести отраслевой запрет на финансирование России, ее правительства и Центрбанка. «Ограничивая доступ российского государства и правительства к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС, ЕС стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики», — поясняется в заявлении.

Евросоюз призвал Россию отменить признание ДНР и ЛНР и предупредил о более широких политических и экономических санкциях.

Ранее США ввели против России санкции за признание ДНР и ЛНР. Меры коснулись суверенного долга РФ, двух крупных банков, и близкого окружения Владимира Путина.

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