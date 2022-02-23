СНБО Украины объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране

Совет национальной безопасности Украины решил ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской области, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов

По его словам, которые приводит «Громадське», ЧС в Украине планируется ввести на 30 дней, режим может быть продлен еще на 30 дней. Данилов пояснил, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, поэтому там действует особый правовой режим.

«Касательной Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он там введен уже давно, начиная с 2014 года. На остальной территории, еще раз подчеркиваю, в зависимости от тех вопросов и угроз, которые могут возникать на определенных территориях, будет вводиться более усиленное либо ослабленное ЧП», — сказал секретарь СНБО (цитата по «Интерфаксу»).

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В указе о признании суверенитета ЛНР и ДНР он поручил Минобороны обеспечить «осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира» на этих территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это нарушением суверенитета Украины и выходом России из Минских соглашений.

Фото: Reuters