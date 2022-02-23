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МИД Украины рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Россию

23.02.2022

Тем, кто намеревался поехать в РФ, ведомство советует воздержаться

«В связи с усилением российской агрессии против Украины возможности предоставления консульской помощи в России могут существенно сократиться. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Россию. А тем, кто уже находится в этой стране, немедленно покинуть её территорию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИДе добавили, что игнорирование этой рекомендации «значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».

Ранее Киев допускал разрыв дипломатических отношений с Москвой.

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