МИД Украины рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Россию

«В связи с усилением российской агрессии против Украины возможности предоставления консульской помощи в России могут существенно сократиться. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Россию. А тем, кто уже находится в этой стране, немедленно покинуть её территорию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИДе добавили, что игнорирование этой рекомендации «значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».

Ранее Киев допускал разрыв дипломатических отношений с Москвой.