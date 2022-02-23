Юрий Дудь выступил против войны с Украиной

Юрий Дудь начал рассказ с недавнего посещения Норвегии, где «люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие».

«Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот. Вчера [21 февраля] большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться», — заявил журналист.

По его словам, он решил опубликовать это, чтобы потом показать как «письменное доказательство» своим детям: «Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал».

«Я вырос в России, Россия — моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, моя максимальная поддержка в эти дни», — заключил Юрий Дудь.