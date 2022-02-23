Зеленский объявил в Украине налоговые каникулы

Президент Украины Владимир Зеленский объявил введение налоговых каникул в стране. По его словам, для поддержания экономики запускается «программа экономического патриотизма», это дополнительные стимулы для локализации производства.

«Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправках», — уточнил политик.

Зеленский добавил, что намерен встретиться с представителями крупного бизнеса. Все они должны остаться в Украине, подчеркнул президент. «Их предприятия находятся на нашей, украинской земле, которую защищают наши военные, а значит и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места», — сказал глава государства.