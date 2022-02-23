Генсек ООН отказал России в праве называть миротворцами свои войска в Донбассе

«Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать [это определение] следует в соответствии с международным правом. Я думаю, это не тот случай», — приводятся его слова на сайте Организации Объединенных Наций.

«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не беспристрастные миротворцы. Они вообще не миротворцы», — добавил Гутерреш. Он также выразил обеспокоенность «искажением понятия миротворческой деятельности».

Генеральный секретарь ООН призвал Россию полностью соблюдать устав организации: «Принципы Устава ООН — это не меню a la carte. Их нельзя применять выборочно. Государства ООН приняли их все и должны соблюдать их все».

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и распорядился, чтобы российские вооруженные силы выполняли там «функции по поддержанию мира».

22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Донбассом. Помимо этого, Совфед удовлетворил обращение президента с просьбой ввести туда российские войска. Спикер верхней палаты парламента назвала их миротворческими силами.

США, Евросоюз, Великобритания, Япония, Австралия и Канада отреагировали на это введением санкций против России.