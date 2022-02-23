США ввели против России санкции за признание ДНР и ЛНР

Президент США объявил о «первой порции» санкций за признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР. По словам Джо Байдена, решение Владимира Путина по поводу республик Донбасса — «это начало вторжения России в Украину».

Какие санкции объявили США:

Блокирующие ограничения в отношении ВЭБ и «Промсвязьбанка» (опорный банк оборонно-промышленного комплекса РФ), а также 42 их «дочек»;

Санкции против госдолга РФ, которые должны пресечь возможности Москвы кредитоваться на Западе;

Блокировка «Северного потока – 2» (Вашингтон договаривается с Берлином о полоной остановке проекта;

Санкции против «российских элит и членов их семьей» (начнут вводить с 23 февраля). Под них подпадают директор ФСБ Александр Бортников (повторно) и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко (повторно), а также их дети: зампред правления ВТБ Денис Бортников и глава VK Group Владимир Кириенко, а также глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, сын бывшего директора Службы внешней разведки и экс-премьера Михаила Фрадкова.

Глава Белого дома предупредил: если Россия пойдет дальше, США готовы ввести еще более жесткие санкции.

Госсекретарь Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнёрами, все согласились», — пояснил своё решение глава Госдепа. Он сказал, что направил российскому коллеге письмо с оповещением.

Фото: Цензор.Нет