МИД России объявил об эвакуации дипломатов из Украины

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В МИД отметили, что с 2014 года дипмиссии РФ в Киеве, Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям, а в адрес дипломатов поступали угрозы расправы, их машины поджигали.

Ранее некоторые страны уже объявили об эвакуации своих дипломатов из Украины на фоне сообщении о готовящемся российском вторжении. На такие меры решили пойти США, Великобритания, Израиль, Япония и другие. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти решения ошибкой.