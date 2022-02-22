Предчувствие войны или полная поддержка

Те, кто считают, что худшее позади

Китай

Глава МИД Китая Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал все стороны проявить сдержанность и решить проблему путем переговоров, но при этом напомнил об опасениях России по поводу расширения НАТО. The Washington Post отмечает, что Китай продолжает маневрировать, пытаясь укреплять отношения с Москвой и не ухудшить — с Западом.

На экстренном заседании ООН представитель Китая Чжан Цзюнь призвал стороны искать разумные решения и не забывать о принципе равенства и взаимного уважения между странами. МИД КНР во вторник выпустил официальное заявление, в котором отметил, что поддерживает связь со всеми сторонами конфликта. Одновременно официальные госСМИ Пекина называют кризис в Украине «обострением под влиянием американских провокаций» и говорят, что Москва обязана защищать ДНР и ЛНР как их союзник.

Reuters также пишет о том, что Китай выразил обеспокоенность ухудшением ситуации вокруг Украины и призыве Ван И ко всем сторонам проявлять сдержанность и действовать путем диалога. Дипмиссия КНР в Украине, как сообщил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, призвала своих сограждан не посещать нестабильные районы, но не приказывала им покинуть страну, как это сделали многие другие государства.

Global Times отмечает, что на фоне текущей ситуации Китай не забыл напомнить администрации США о том, что та должна выполнить «ряд обещаний» и «не подавать неверных сигналов о сдерживании Китая или по Тайваньскому вопросу». Китайское издание также говорит о том, что кризис в Украине может нарушить мировые поставки глобальных энергоресурсов.

Венгрия

По данным The Guardian, Венгрия отказалась поддержать предложение Европейской службы внешних действий о вводе санкций в отношении 27 лиц и компаний, причастных к решению по Донецку и Луганску, а также против поддержавших решение членов Госдумы и 11-ти человек, предложивших его. Дипломаты сказали изданию, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий теплые отношения с Владимиром Путиным, «показал свое истинное лицо». «Возникает вопрос, на чьей стороне Орбан: Москвы или европейских союзников? И сколько еще такого блокирующего поведения смогут проглотить другие лидеры», — заявил источник издания.

Сербия

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink, что большинство сербов выступят на стороне России. «Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда высказывала поддержку целостности Украины, а с третьей стороны — у вас всегда есть 85% нации, которые, что бы ни произошло, будут на стороне России», — сказал он.

Решение Владимира Путина сразу после его оглашения поддержали Венесуэла, Куба, Никарагуа, Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Нагорный Карабах и руководство хуситов в Йемене. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что вопрос о признании ДНР и ЛНР не ставится. «Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН», — сказал он.

Пакистан заявил, что не хочет быть частью какого-либо блока. На фоне происходящего, пишет Bloomberg, его премьер-министр Имран Хан посетит Россию. Это станет первой двусторонней встречей более чем за 20 лет.





Те, кто полагают, что это первый шаг и стоит ждать пролонгации агрессии

Евросоюз

The Guardian пишет о том, что в ЕС идут дебаты по поводу реакции на признание ДНР и ЛНР Кремлем. Берлин принял решение о приостановке сертификации «Северного потока-2», но все равно был обвинен в мягком подходе. Австрия, Германия и Италия подчеркивают важность постепенного ужесточения мер и подвергаются критике за свою осторожность. В Twitter политики этих стран после оглашения признания Владимиром Путиным заявили о нарушении Минских договоренностей.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что переброска войск РФ в ДНР и ЛНР «еще не является полномасштабным вторжением».

По данным Politico, послы стран ЕС договорились запретить импорт и экспорт с территории Донбасса, а также не признавать выданные там российские паспорта.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон, который приложил много усилий к дипломатическому разрешению кризиса, осудил поступок Владимира Путина и призвал ввести санкции. Как пишет французское издание Le Monde, кандидаты на президентский пост во Франции ранее возлагали всю вину за конфликт на Запад и на Макрона. Но теперь и они, «даже давняя подхалимка Владимира Путина Марин Ле Пен», призывают потребовать выхода России из Донбасса и признания границ Украины.

Те, кто считает, что мир и Европа оказались на пороге глобальной конфронтации

США и ООН

Вашингтон и его союзники назвали признание Кремлем двух сепаратистских регионов и размещение там российских войск грубым нарушением международного права, чреватым войной, пишет The Wall Street Journal. В частности, Минобороны Украины распространило заявление, в котором предупредило граждан о трудных временах и потерях. Глава ведомства заявил, что Кремль признал не два ее региона, а, скорее, «свою собственную агрессию». Белый дом заявил о санкциях. Госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter назвал признание предсказуемым и постыдным актом. Издание также упоминает экстренное заседание Совбеза ООН, где несколько стран упрекнули Россию в том, что решение о признании равносильно нарушению Устава ООН и посягательству на суверенитет Украины. Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о «едином сигнале о том, что Россия не должна начинать войну».

О заседании Совбеза ООН пишет и Politico. Главный сигнал для президента России Владимира Путина от участников заседания: мы знаем, что вы замышляете, и вам нужно отказаться от этого прямо сейчас, декларирует издание. Так, представитель Албании Ферит Ходжа обозначил свою позицию вопросом о том, кто будет следующей целью после вторжения России в Украину. Посол Украины в ООН Сергей Кислица назвал Кремль «распространителем вируса, поразившего ООН» и заявил, что Украина никому ничего не должна и никому ничего не отдаст. Представитель Британии Барбара Вудворд сказала, что решение Кремля «обрушивает на народ Украины войну, смерть и разрушения», заявив о высокой угрозе гуманитарной катастрофы, от которой в первую очередь пострадают женщины и дети. В то же время, отмечает Politico, все эти выступления – скорее, дань поддержке Украины, так как этот орган не может принять резолюцию о санкциях, поскольку Россия имеет там право вето.

Что касается США, пишет Politico, администрация Байдена все же не стала объявлять действия России вторжением в Украину, за что подверглась критике со стороны и республиканцев, и демократов. Так, сенатор Боб Менендес заявил, что в случае нового перехода российских сил на территорию Донбасса нельзя медлить с «сокрушительными санкциями».

Британия

На заседании министров стран ЕС глава министерства здравоохранения и соцполитики Великобритании Саджид Джавид заявил, что Донбасс является частью Украины, Путин «направил туда танки и войска, и из этого можно сделать вывод, что вторжение в Украину началось».

Пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона заявил, что действия России в Украине могут быть предвестником полномасштабного вторжения. В заявлении его офиса говорится, что Джонсон «верит в реальную возможность вторжения в ближайшие часы или дни». Как передает Reuters, Британия приветствовала решение Берлина приостановить сертификацию «Северного потока-2» и настояла на том, что продолжит «использовать любые существующие дипломатические возможности». Сам Джонсон ранее заявил, что 22 февраля озвучит «первый шквал санкций» против России. Он уточнил, что готов пойти дальше в случае продолжения агрессии Москвы.

Литва

На максимально жестком ответе Кремлю настаивают политики балтийских стран. Так, заммининистра иностранных дел Литвы Арнольдас Працкявичус заявил, что пришло время для самых серьезных мер, отметив, что реакция «определит действительное будущее Европы» и должна быть достаточно сильной, чтобы «предотвратить войну».

Канада

Канада поддержала жесткую реакцию на признание Москвой ДНР и ЛНР. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Премьер-министр страны Джастин Трюдо поддержал ее заявление, добавив, что Канада «отвергает и осуждает российские указы, направляющие вооруженные силы на территорию Украины».

Япония

По сообщению Global News, Япония также жестко раскритиковала Россию за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Премьер-министр Фумио Кисида заявил о планах обсудить с международным сообществом ответные действия.

Власти Японии согласовывают санкции против России на случай вторжения в Украину. В частности, по данным газеты Yomiuri, планируется ограничить экспорт высокотехнологичной продукции в РФ, в том числе полупроводников и передовых технологий, связанных с ИИ и робототехникой. Источник издания уточнил, что объем экспорта полупроводников из Японии в Россию невелик. Рассматривается также возможность ввода финансовых мер.

Грузия

Власти Грузии осудили решение Кремля, назвав это повторением сценария 2008 года, «приведшего к оккупации 20% территории страны». Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Twitter.

ОБСЕ

Глава ОБСЕ Збигнев Рау озвучил позицию организации в Twitter. Он призвал Россию «воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого неудачного решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений».



