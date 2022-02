Россия против всего мира

Кризис

66 дней длился мировой геополитический кризис, начатый ультиматумом, предъявленным российским МИДом, читай Кремлем, США и НАТО 17 декабря 2021 года и усиленной криком Путина — Немедленно! — на большой пресс-конференции спустя четыре дня.

Путин требовал: дать письменные гарантии, что (1) Украина никогда не станет членом НАТО, что страны Восточной Европы, уже являющиеся членами НАТО, уберут со своих территорий вооружение, которое появилось там после 1997 года, (3) Вернут границу стран—членов НАТО к 1997 году — это практически все в прошлом сателлиты СССР, члены Варшавского Договора , (4) все военные учения в Украине, в Грузии и в Средней Азии должны быть заранее согласованы с Россией. США, ЕС, НАТО ответили на предложение переписать историю Европы последних двадцати пяти лет вполне предсказуемым образом — выберите палец, который вам удобнее.

Почему кризис разразился в декабре, а не в ноябре или в январе — по тому, стандартный ответ, потому что может. Вступило. Putin the Rational or Vlad the Mad —Путин рациональный или сбрендивший Влад— именно в этой парадигме западные аналитики из вполне мейнстримовских СМИ, таких как Financial Times обсуждали альтернативы. К согласию не пришли. Лишь в России среди прикормленных утюб-блоггеров выполняющих роль разрешенных АП критиков звучали слова о том, что Путин — единственный адекватный политик в сравнении с теми другими вроде Байдена, кто пророчит войну и обнароует данные своих разведок о перемещении российских войск. Разумные пытались апеллировать к Putin the Rational — мы знаем, что ты задумал, но одновременно понимая, что похоже имеют все-таки дело с Vlad the Mad, у которого поехала крыша.

Все вместе это было стыдное зрелище из фильмов о восточном хане, который демонстрирует своим подданным, что любой вассал может быть низведен в пыль, в ничтожество, если он, хан, того захочет



Российская публика имела удовольствие наблюдать странности первого лица в транслированном с пятичасовой отсрочкой заседании Совета безопасности РФ, на которым Путин от каждого члена СБ требовал ясной и недвусмысленной позиции по судьбе непризнанных ЛНР и ДНР, которые накануне вдруг объявили эвакуацию своих стариков, женщин и детей

Сидя за тронным письменным столом на расстоянии 1 макрон от челяди в ранге генералов и маршалов, которые пристроилась на стульчиках, расставленных полукругом в большом голубом с колоннами зале Путин вызывал их как школьников к доске по одному — Лавров, Шойгу, Козак, Нарышкин и тд., и требовал расписаться кровью. Если кто-то, как глава СВР Нарышкин пытался соскочить и сказать что-то на тему «Западу можно дать последний шанс», то Путин (зачеркнуто: выдергивал ему ногти) додавливал его до правильного ответа. Хотя правильный ответ был неочевиден, некоторые путались — то ли правильно сказать о признании независимости ЛНР и ДНР, то ли о включении их в состав РФ. Нарышкин совершенно запутался, от испуга был готов на все, но Путин помог ему вырулить на правильную формулировку. Дмитрий Козак, который ведет — вел — переговоры в рамках Минского процесса, который вчера же приказал долго жить, и которому сказано был рассказать, как плохо себя ведут все оппоненты во время оных переговоров, пытался угадать, каких конкретно слов от него требуется, в конце концов обратился к некоему случаю полугодовой давности и с горестью понял, что тест Верхового провалил. Практически голубями мира на СБ выступили секретарь Совета безопасности Патрушев, премьер Мишустин, глава СВР Нарышкин, которые допустили, что может стоит еще чуть-чуть поговорить, прежде чем рубить канат связи с остальным миром. Министр МВД Колокольцев решил, что перебора в прогибе быть не может — и высказался за включение непризнанных республик в состав РФ, глава Росгвардии Золотов был похож на денщика, который не может поверить, что ему при хозяине позволили открыть рот. Выступление Генпрокурора Краснова оказалось и вовсе вырезано — вероятно сказал что-то совсем не то. Все вместе это было стыдное зрелище из фильмов о восточном хане, который демонстрирует своим подданным, что любой вассал может быть низведен в пыль, в ничтожество, если он, хан, того захочет.

Последовавший за тем почти часовой экскурс Путина в историю его личных переживаний по поводу Украины, ненависти к стране, которая от него и от России ничего уже не хочет кроме как оставьте нас в покое, интерпретация истории последних тридцати лет в изложении обиженного на всех и вся баловня судьбы, который волей темноты и жадности семьи предшественника без всяких на то оснований взлетел на мировой политических Олимп, бесконечно нытье и жалобы по поводу все того, что с 1991 года, а на самом деле аж еще со времен товарищей Ленина и Сталина пошло не так, как он, Путин считал бы правильным пойти. О, этот час национального унижения запомнится надолго. Конечно, поколение выросшее при Путине не помнит коллапса СССР и не знает, что Россия, которую Путин в своем монологе представил женщиной, кормившей грудью всех вокруг даже когда грудь была пусти и своим не хватало — а Украине, тем не менее , помогали, так вот, что Россия в обмен на признание за собой долгов СССР, получила контроль за главными богатствами огромной страны, которое в послевоенное время , помимо РСФСР, создавали еще 14 республик Советского Союза. Нефть, газ, никель, платина, медь, финансовые институты страны, включая Госбанк, весь военно-промышленный комплекс, который , конечно, был и гирей на ногах ,но и источником постоянных долларовых субсидий Запада, оседавших в карманах стейкхолдеров, научный потенциал, который тоже концентрировался прежде всего в столицах и европейской части РСФСР, плюс почти все важнейшие порты, кроме Баку и Одессы — короче, природные богатства плюс инфраструктура — это то, что Россия получила по праву хранителя крупнейшего арсенала ядерного оружия. Выставлять сейчас Украине счетчик за оплаченные из нефтегазовой ренты советские долги и использование советской газовой трубы— по меньше мере неприлично. Но о приличиях ли тут!

В обращении к нации Путин представил Украину как экзистенциональную угрозу России. В-первых, потому что в Украине были когда-то элементы советского ядерного ВПК, а значит она с помощью западных коллег может атомный гриб восстановить.

Во-вторых, потому что страны НАТО могут разместить на территории Украины стратегическое оружие в виде крылатых ракет.

В третьих, потому что Украина не признает оттяпанный у нее Крым, и, следовательно, постарается когда-нибудь силой его вернуть. А если Украину примут в НАТО, даже если сейчас не собираются, то это значит, что России предстоит воевать со всем Североатлантическим альянсом разом.

А раз даже гипотетически Украина такое может, а за ней стоят США и Запад, то вчерашняя речь Путина выглядела как объявление глобальной конфронтации. Россия против всего остального мира. Такая фултоновская речь наоборот.

Но до объявления войны всем не дошло, Путин остановился чуть раньше, заявил о признании независимости ДНР и ЛНР, что тут же изумленной в разных странах мира публике и было продемонстрирована путем подписания лидерами этих территорий соответствующих бумаг.

Во вторник Кремль снял некоторые страхи, заявив, что независимость ДНР и ЛНР признана в границах, которые эти территории сами определили в 2014 году, а это треть от географических границ областей, следовательно можно — пока — не опасаться, что начнется война за другую часть территорий.

Бенефициары

Бенефициары этого решения, как ни странно, практически все. Кроме нас с вами.

Жители непризнанных республик, которых ни с того, ни с сего, сорвали с мест и отправили в эвакуацию в близлежащие области РФ ( стариков, женщин, детей) — для них это может означать какую-никакую мирную жизнь плюс социалка по нормам значительно более богатой РФ.

Руководители непризнанных республик и их контрагенты в Кремле, Минобороны, ФСБ и так далее вообще в шоколаде: распил и откат в их пользовании.

Украина, которая наконец сбросит вериги экономически депрессивной территории. Я помню, еще в 2013 году Каха Бендукидзе, российский бизнесмен и грузинский реформатор, которого прочили на разные посты в новой власти Украины, говорил мне, что Донбасс как индустриальная единица — сплошная проблема, тамошний уголь не выгоден и не имеет рынка, тем более что такой же и с меньшими затратами производится в российской Ростовской области.

Что касается военных расходов, то Украина их уже инвестировала, это, что называется, upfront costs, самые дорогие вливания уже сделаны, а поддерживать границу так и так нужно.

Выгодоприобретатели и Путин с Кремлем. Создав невероятный ажиотаж, сделав Москву на два месяца столицей мира, а Путина — главным игроком мировой политики, на встречу с коим приезжали практически все значимые лидеры Запада, демонстрируя чудеса выдержки, выслушивая путинские многочасовые исторические обиды ( Макрон выдержал аж пять часов лично и потом еще два по телефону), Кремль потешил свое эго: не добегу, так согреюсь. Не пошли на поводу врагов, даже сохранили лицо, хотя по большому счету приобрели много головной боли и расходов, и потеряли минские соглашения как инструмент постоянно шантажа Украины и Европы.

Россияне, помимо стыда, будут платить по всем счетам: и своим, и непризнанных республик, и на супероружие и на путинские суперстрахиЦИТАТА



Кто проиграл?

Ну, понятно, Россия, которая во всем мире теперь приобрела репутацию истеричного агрессора, не соблюдающего никакие правила, даже те, что записаны в уставе ООН, членом СБ, которого она является.

Проиграла экономика России — капитализация всех ведущих российских кампаний вчера обрушилась, ушла далеко в красную зону, рубль обвалился к евро и доллару. С введением неизбежных санкций экономическая ситуация еще ухудшится. И это уже неизбежно.

Что дальше?

В понедельник на круглом столе в Brookings — ведущем экспертном институте Вашингтона, Анжела Стент, одна из ведущих специалистов по нашей части мира и автор книги о международной политике Путина, сказала, что Путин не остановится на достигнутом, он начнет войну с Украиной, а потом займется и странами Балтии. Профессор Стент всегда была известна как очень сдержанный на прогнозы аналитик, ее скорее относили к широкому лагерю путинских симпатизантов. Поэтому такой апокалиптический прогноз от Стент заставил дважды вздрогнуть.

С другой стороны, закончились два месяца неопределенности, хуже которой ничего нет — когда нельзя планировать ни отпуск, ни инвестиции, ни даже самые предварительные планы. Запад понял: Путин может — если уже не — вернуть Европу в 1939 год, к полномасштабной захватнической войне. Договорится с Путиным невозможно — он хочет все и сразу, а его хотелки меняются от того, как прошел утренний моцион. Это значит, что Запад будет выстраивать вокруг России забор, дабы максимально сузить любые взаимодействия с Vlad the Mad.

Россияне, помимо стыда, будут платить по всем счетам: и своим, и непризнанных республик, и на супероружие и на путинские суперстрахи. И — справедливо. Мы это создали. Мы и допустили. Нам и расплачиваться.