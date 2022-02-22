ЕС должен подготовить первый пакет санкций против России на этой неделе

Первый пакет санкций Евросоюза против России будет готов в течение недели, уверен глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Меры вызваны признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.

В эфире Латвийского телевидения, на который ссылается ТАСС, Ринкевичс заявил, что санкции «пошлют четкий сигнал России». При этом ранее Reuters сообщал, что ЕС может отложить ввод ограничений, чтобы посмотреть на то, как будет поступать Москва.

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Российский рынок рухнул, власти западных стран осудили это решение.