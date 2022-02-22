В ИК-2 Покрова продолжается слушание нового дела против Навального

Алексея Навального обвиняют в проявлении неуважения к суду во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игоря Артеменко год назад и — одновременно — о мошенничестве при сборе пожертвований на антикоррупционную деятельность ФБК**.
Накануне состоялся допрос двух свидетелей обвинения — бывших соратников оппозиционера Виталия Серуканова и Федора Горожанко. Первый, ныне работающий на телеканале RT, заявил, что ненавидит ФБК** и хочет его уничтожить; второй назвал дело против Навального абсурдным, а себя — свидетелем защиты.
Фото: Александр Бородихин / «Медиазона»
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**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией и запрещен в России