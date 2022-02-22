Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам

Президент Украины подчеркнул, что международно признанные границы страны останутся такими же, несмотря на действия России. Он назвал последние действия Москвы нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, ответственность за последствия Зеленский возложил на политическое руководство РФ.

Он также назвал признание независимости ДНР и ЛНР «односторонним выходом России из Минских договоренностей».

«Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет», — подчеркнул Зеленский.

«Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы никому и ничего не отдадим. И мы в этом уверены, потому что сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. Другая страна, другая армия, одна цель. Это мир, мир в Украине!» — заключил президент Украины.