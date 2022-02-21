СМИ: Путин сообщил Макрону и Шольцу о готовности признать ДНР и ЛНР

Владимир Путин собирается подписать указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом он сообщил в телефонных разговорах президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Кремль. В публикациях говорится, что Путин информировал коллег об итогах заседания Совбеза РФ, где обсуждалась ситуация вокруг республик. Участники встречи заявляли о том, что ДНР и ЛНР нужно признать, ссылаясь на то, что они «не нужны Украине». Одновременно с началом заседания главы самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой о признании.

В сообщении Кремля отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием событий, «вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов».

На фоне происходящего президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочных консультациях с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, а также о том, что собирает срочное заседание Совета нацбезопасности страны.

Фото: скриншот трансляции