Новое заседание по делу Навального назначили на 22 февраля

Лефортовский районный суд Москвы провел сегодня второе выездное заседание по новому делу против Алексея Навального. Оно состоялось в актовом зале ИК-2 Покрова. Оппозиционного политика обвиняют в мошенничестве и оскорблении судьи. Предыдущее заседание прошло 15 февраля. Тогда началась стадия исследования доказательств.

Сегодня суд начал заслушивать свидетелей. Первым выступил Виталий Серуканов, бывший юрист ФБК**. Теперь он работает ведущим на телеканале RT и ведет шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Он путался в показаниях, в итоге суд постановил зачитать письменную версию показаний, которые свидетель дал следствию. Параллельно адвокаты и Навальный задавали Серуканову вопросы, тот отвечал невразумительно. Допрос сопровождася саркастическими комментариями Навального.

Следующим свидетелем обвинения стал бывший сотрудник ФБК** Федор Горожанко. Он работал в фонде до 2019 года и занимался почтовыми рассылками. В 2021 году в сети оказалась база сторонников Навального, после этого ФБК обвинил Горожанко в причастности к «сливу», поскольку у него был доступ к данным. Горожанко эти обвинения отрицал. На сегодняшнем заседании он заявил, что Навальный законно занимался политической деятельностью на основе своих убеждений. «Я считаю, в деятельности ФБК** не было никакого мошенничества», — добавил Горожанко.

Алексей Навальный с марта 2021 года находится в ИК-2 города Покрова Владимирской области, он поставлен на учет как склонный к экстремизму.

Ему вменяют оскорбление судьи Веры Акимовой, прокурора Екатерины Фроловой и свидетеля Игоря Колесникова (внука ветерана Игоря Артеменко, за клевету на которого оппозиционера судили в начале 2021 года).

Следствие также считает, что Навальный собирал пожертвования на свою президентскую кампанию в 2017 году, хотя имел судимость и не мог быть избран на должность главы государства. Сам политик настаивал, что судимость не должна была помешать ему участвовать в выборах.

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистским и запрещен в России