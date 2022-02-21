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Новое заседание по делу Навального назначили на 22 февраля

21.02.2022

Суд продолжит заслушивать показания свидетелей

Лефортовский районный суд Москвы провел сегодня второе выездное заседание по новому делу против Алексея Навального. Оно состоялось в актовом зале ИК-2 Покрова. Оппозиционного политика обвиняют в мошенничестве и оскорблении судьи. Предыдущее заседание прошло 15 февраля. Тогда началась стадия исследования доказательств.

Сегодня суд начал заслушивать свидетелей. Первым выступил Виталий Серуканов, бывший юрист ФБК**. Теперь он работает ведущим на телеканале RT и ведет шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Он путался в показаниях, в итоге суд постановил зачитать письменную версию показаний, которые свидетель дал следствию. Параллельно адвокаты и Навальный задавали Серуканову вопросы, тот отвечал невразумительно. Допрос сопровождася саркастическими комментариями Навального.

Следующим свидетелем обвинения стал бывший сотрудник ФБК** Федор Горожанко. Он работал в фонде до 2019 года и занимался почтовыми рассылками. В 2021 году в сети оказалась база сторонников Навального, после этого ФБК обвинил Горожанко в причастности к «сливу», поскольку у него был доступ к данным. Горожанко эти обвинения отрицал. На сегодняшнем заседании он заявил, что Навальный законно занимался политической деятельностью на основе своих убеждений. «Я считаю, в деятельности ФБК** не было никакого мошенничества», — добавил Горожанко.

Алексей Навальный с марта 2021 года находится в ИК-2 города Покрова Владимирской области, он поставлен на учет как склонный к экстремизму.

Ему вменяют оскорбление судьи Веры Акимовой, прокурора Екатерины Фроловой и свидетеля Игоря Колесникова (внука ветерана Игоря Артеменко, за клевету на которого оппозиционера судили в начале 2021 года).

Следствие также считает, что Навальный собирал пожертвования на свою президентскую кампанию в 2017 году, хотя имел судимость и не мог быть избран на должность главы государства. Сам политик настаивал, что судимость не должна была помешать ему участвовать в выборах.

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистским и запрещен в России

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