Минобороны РФ заявило о ликвидации украинских диверсантов и двух БМП

«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерацией вошли две боевых машины пехоты ВСУ», — сказано в тексте.

Это произошло в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области.

Отмечается, что оперативно прибывшее к месту боестолкновения подразделение российских Вооруженных сил огнем из противотанковых средств уничтожило обе боевых машины пехоты ВСУ. Уточняется, что российские военные и пограничники не пострадали.

Представитель Минобороны Украины назвал информацию о рейде украинских военных в Ростовской области фейком.

