WSJ: Китай занял близкую с Вашингтоном позицию по российско-украинскому конфликту

Пекин открыто поддержал Москву в противостоянии с Западом, но в целом эта ситуация довела китайско-российские отношения до критической отметки, пишет The Wall Street Journal. Призывы КНР дипломатически разрешать конфликт говорят о желании сохранить связи с США, и даже поддержка Москвы перед Олимпиадой не мешает понять, что позиция Пекина сближается с американской.

«Пекин балансирует на натянутом канате, пытаясь наладить партнерство с Кремлем и не допустить, чтобы его отношения с Вашингтоном стали враждебными», — отмечает издание. По словам дипломатов и советников правительства КНР, причина изменения официального тона действительно в том, чтобы не допустить изоляции Китая от Запада и ущерба развитию страны.

В частности, 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Китая Ван И заявил о том, что суверенитет, независимость и территориальная целостность любой страны должны уважаться и охраняться, и отметил, что Украина — не исключение. Несколькими днями ранее лидер КНР Си Цзиньпин призвал к диалогу в разрешении российско-европейского кризиса. И 4 февраля в совместном заявлении с Владимиром Путиным, где Си поддержал Москву, «не было никакого упоминания Украины», — отмечает WSJ.

Пока Россия обеспокоена возможным расширением НАТО, Пекин считает угрозой для себя вмешательство США в дела Тайваня, и они находятся в одной лодке, — пишет WSJ. Таким образом, китайское руководство сближается с Москвой, но по-прежнему считает важным не допустить полного разрыва с США. «Китаю необходим постоянный доступ к американским финансовым и технологическим ресурсам для обеспечения экономической безопасности и развития — доступ, который может быть поставлен под угрозу, если Пекин решит помочь Москве избежать санкций в случае вторжения».