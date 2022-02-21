Mail.ru оштрафовали за публикацию постов Яшина и Навального в «Одноклассниках»

Решение вынес Савеловский районный суд Москвы, передает ТАСС.

Компании вменили неудаление «информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ч. 4 ст. 13.41 КоАП). Заблокировать подобную информацию требовал Роскомнадзор, однако Mail.ru, как признал суд, этого не сделала.

Претензии Роскомнадзора вызвали страницы, на которых были опубликованы посты Алексея Навального, Ильи Яшина и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Анны Бирюковой и Семена Кочкина о готовящихся митингах.

*ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России