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Mail.ru оштрафовали за публикацию постов Яшина и Навального в «Одноклассниках»

21.02.2022

Сумма взыскания составила 3 миллиона рублей

Решение вынес Савеловский районный суд Москвы, передает ТАСС.

Компании вменили неудаление «информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ч. 4 ст. 13.41 КоАП). Заблокировать подобную информацию требовал Роскомнадзор, однако Mail.ru, как признал суд, этого не сделала.

Претензии Роскомнадзора вызвали страницы, на которых были опубликованы посты Алексея Навального, Ильи Яшина и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Анны Бирюковой и Семена Кочкина о готовящихся митингах.

*ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России

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