Путин и Макрон условились провести встречу контактной группы по Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились провести встречу Трехсторонней контактной группе по Украине. Она должна состояться уже в понедельник, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного советника президента Франции.

На встрече представители Украины, России и ОБСЕ стороны должны подтвердить приверженность идее прекращения огня, говорится в сообщении Елисейского дворца. Отмечается, что консультации необходимы, чтобы все заинтересованные стороны «подтвердили свою приверженность прекращению огня» на линии соприкосновения. Помимо этого, Путин и Макрон условились возобновить работу в «нормандском формате» «на основе обменов мнениями и предложений, сделанных Украиной в последние дни».

Стороны также согласились с необходимостью добиваться дипломатического решения кризиса на востоке Украины. «Для этого в ближайшие дни и недели будет проведена интенсивная дипломатическая работа. Министр иностранных дел [Франции] Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим коллегой [Сергеем] Лавровым в ближайшие дни. В Париже будет проведено несколько консультаций», — говорится в релизе.

Уточняется, что Путин и Макрон проговорили 1 час и 45 минут. Президент России заявил, что причиной эскалации в Донбассе стали украинских силовиков. Он также обратил внимание на «накачку» Украины оружием и выразил мнение, что это подталкивает Киев к военному решению вопроса.

Кремль в свою очередь сообщает, что «с учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран-участниц “нормандского формата”».

После беседы с Путиным Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам последний написал в Twitter, что проинформировал президента Франции о текущей ситуации и о «новых провокационных обстрелах».

«Мы выступаем за активизацию мирного процесса. Мы поддерживаем немедленный созыв трехсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины», — подчеркнул он.

Елисейский дворец сообщил, что Зеленский в разговоре с Макроном «подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня».