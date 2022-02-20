Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования на фоне ситуации в Донбассе

Москва и Минск на фоне обострения в Донбассе продолжат совместную проверку сил реагирования, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

Решение, как он пояснил, принято «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе». По сообщению Хренина, стороны проработают этапы обороны Союзного государства, «которые не были охвачены с такой степенью детализации», проверка «призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

«Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций», — добавил министр, выразив уверенность, что они направлены против России и Белоруссии.

Проверка сил реагирования Союзного государства началась в феврале. Первый этап продлился до 9 числа, второй — в виде совместных учений «Союзная решимость» — завершился 20 февраля.

В конце января гесек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что маневры могут быть маскировкой для агрессии против Украины. Москва отвергает обвинения в подготовке вторжения.

Фото: Минобороны РФ