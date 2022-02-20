По сталинско-молотовским рецептам





Два вражеских «украинских» снаряда, прилетевших в Ростовскую область. Задержанный «киевский агент» раскрыл планы по захвату Донбасса. Эвакуация граждан ЛНР и ДНР на территорию России – она, надо признать, устроена столь же логистически блестяще, как и уборка снега в Санкт-Петербурге. Всеобщая мобилизация на сепаратистских территориях – то есть взятие в заложники всего мужского населения, которое еще может передвигаться на своих ногах. Заявление спикера Володина о том, что никто санкций Запада не боится: то есть никто из депутатов, чьи доходы столь велики, что им действительно не страшно ничего, кроме конфискации имущества в результате внутрироссийских элитных войн. Бояться надо рядовым гражданам России.

Все уже было. И вольно или невольно российские власти повторяют рецепты Сталина по изготовления зелья, позволяющего спровоцировать войну.

Это сейчас мы знаем о секретных протоколах Пакта Молотова-Риббентропа. А тогда Красная армия внезапно пришла спасать сразу несколько народов от чуждых им правительств



Как это делалось в Кремле в 1939 году

17 сентября 1939 председатель Совета народных комиссаров т. Молотов выступил по радио с речью. Это сейчас мы знаем о «триумфе советской дипломатии» (Мединский) – секретных протоколах Пакта Молотова-Риббентропа. А тогда Красная армия совершенно внезапно пришла спасать сразу несколько народов от чуждых им правительств. Парадоксальным образом в число этих народов входили даже поляки, с удивлением узнавшие о том, что их «освобождают». Примерно так же, как украинский народ в скором времени узнает об освободительном походе российской армии.

Вниманию российских госканалов и отвечающих за пропаганду подразделений администрации президента – учитесь у Молотова: «В Польше создалось положение, требующее со стороны советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся положению.

От советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу.

Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, в которой заявило, что советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Советское правительство заявило также в этой ноте, что одновременно оно намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью».

«Но ведь он мастер, мастер?» легенда гласит, что именно с таким вопросом обратился Сталин к Пастернаку по поводу Мандельштама. Но такой же подлинно сталинский вопрос вопрос мы можем обратить urbi et orbi по поводу мастерства т. Молотова. Каково? «Удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу». «Единокровные украинцы и белорусы», находящиеся «на положении бесправных наций». «Рука помощи» «братьям-украинцам и братьям-белорусам». «Взять под защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии». Что-то ведь слышали мы такое – уж не в 2014 ли году в связи с Крымом? Наконец, «вызволить польский народ».

Прошло еще два месяца этого самого 1939 года. И, не получив положительного ответа от правительства Финляндии по поводу добровольной передачи финнами Сталину ряда территорий независимого, но малого государства, которое только и могло рассчитывать на то, чтобы быть буфером, советское правительство решает устроить провокацию как повод для вторжения.

Пока суд да дело, на советских заводах начинаются митинги ненависти, на которых принимались гневные антифинские резолюции







26 ноября 1939 года происходит инцидент в деревне Майнила. Молотов вручает послу Финляндии Аарно Ирье-Коскинену ноту, в которой, как вспоминал финский переговорщик, а впоследствии посол Финляндии в СССР и президент этой страны Юхо Кусти Паасикиви, «утверждалось, что советские войска, находившиеся на Карельском перешейке в районе деревни Майнила, подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Финляндии, в результате чего погибли трое рядовых и один младший командир».

Последовал обмен нотами: отведите свои войска на 20-25 километров; а тогда и вы отведите. И вообще, писали финны, «с финской стороны в непосредственной близости от границы были размещены лишь подразделения погранвойск; там не было артиллерии, дальность действия которой была бы достаточна, чтобы стрелять через границу».

Пока суд да дело, на советских заводах начинаются митинги ненависти, на которых принимались гневные антифинские резолюции. 28 ноября Молотов подписывает совсем уж жесткую ноту про то, что действия финнов «изобличают враждебное желание правительства Финляндии держать Ленинград под угрозой». Советское правительство «считало себя свободным от обязательств пакта о ненападении».

Поздно вечером 29-го были разорваны дипломатические отношения. Тогда же Молотов выступил с еще одной духоподъемной речью про зависимость Финляндии от влияния «империалистических держав», то есть Англии и Франции. И далее – снова вниманию российских пропагандистов, телеведущих, спикеров палат парламента, сотрудников администрации и примкнувшего к ним публициста Суркова В.Ю.: «…мы не можем поставить (обеспечение безопасности СССР. – А.К.) в зависимость от злой воли нынешних финляндских правителей. Эту задачу придется решать усилиями самого Советского Союза в дружественном сотрудничестве с финляндским народом».

30 ноября советская авиация уже бомбила Хельсинки. А 1 декабря началось обещанное Молотовым «дружественное сотрудничество с финляндским народом»: в Терийоки (Зеленогорск) было создано Народное правительство Финляндской республики во главе с т. Куусиненом Отто Вильгельмовичем. Товарищу Куусинену Сталин немедленно уступил не нужные ему дикие леса Восточной Карелии, тем самым удовлетворив «вековую (!) национальную надежду финляндского народа на воссоединение с ним карельского народа». О чем, впрочем, карельский народ так и не успел узнать…

Один особо дотошный советский журналист пытался найти в Терийоки следы нового правительства Финляндии, но не нашел. Его, журналиста, следов тоже потом не нашли.

«Открывай нам, Суоми-красавица…»

Зато, как водилось в те времена, родилась песня. Песни в то время в СССР выполняли роль тт. Скабеевой О.В и ее супруга-соведущего Попова Е.Г. Братья Покрасс, известные своей способностью сочинять музыку к идеологически выверенным словам, и здесь не подкачали. А слова сочинил поэт Д’Актиль, он же Анатолий Френкель, автор «Марша энтузиастов», «Марша конников Буденного», но и «Все хорошо, прекрасная маркиза» и «Му-му»: «Много лжи в эти годы наверчено, / Чтоб запутать финляндский народ. / Раскрывайте ж теперь нам доверчиво / Половинки широких ворот! / Ни шутам, ни писакам юродивым / Больше ваших сердец не смутить. / Отнимали не раз вашу родину - / Мы приходим её возвратить».

Вот ровно в этой логике и действует сегодняшняя российская власть, возвращая украинцам их подлинную родину. Может быть, действуют грубовато и не так талантливо, как тт. Молотов и Френкель. Но это все потому, что не знают собственной истории. И заново изобретают велосипед. Но зато идут строго по колее этого велосипеда. Ибо все милитаристские и авторитарные режим счастливы одинаково: соседние народы – это буфер; чтобы оправдать вторжение, нужно придумать бесхитростную провокацию; а вторжение назвать освобождением братского народа, томящегося под игом чуждого ему правительства.

И, как писал не менее талантливый, чем Френкель, Лебедев-Кумач В.И., предваряя все молотовские фокусы 1939 года еще в 1938 году: «Мы войны не хотим, но себя защитим - / Оборону крепим мы недаром. / И на вражьей земле мы врага разгромим / Малой кровью, могучим ударом!»

Прошу обратить внимание на два принципиальных момента: войны не хотим, но затеять ее все равно придется; война будет на чужой территории, возможно, бескровной и быстрой.

Все, как говорил когда-то генерал Грачев про взятие Грозного – «за два часа силами одного парашютно-десантного полка».





Фото с сайта РИА Новости