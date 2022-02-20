Почти миллион жителей Донбасса подали заявление на гражданство РФ

950 тысяч жителей ЛНР и ДНР подали заявление на российское гражданство, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий. По его словам, большую часть прошений удовлетворили. На середину февраля в самопровозглашенных республиках проживало 776 тысяч граждан РФ. Еще 170 тысяч человек проходят процедуру получения паспорта.

Жители ДНР и ЛНР с 2019 года могут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Им не нужно предварительно оформлять вид на жительство и проживать в РФ на протяжении пяти лет, как другим соискателям.

По данным из открытых источников, в ДНР и ЛНР суммарно проживает более 3,5 млн человек.