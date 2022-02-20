Великобритания сформирует центр по борьбе с «российской дезинформацией»

Великобритания создаст специальный Центр правительственной информации, его задачей станет борьба с «дезинформацией со стороны России», заявила Mail on Sunday министр иностранных дел Лиз Трасс. По ее словам, с начала февраля выявлено 40 случаев распространения фейков Россией. «Мы раскрыли план, по которому Россия пыталась установить марионеточный режим в Киеве», — отметила Трасс.

«В конце Холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свое, так что мы на протяжении долгих лет сталкивались с российской дезинформацией», — сказала она.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину, в том числе, при помощи провокаций, который могут стать поводом для начала войны. Москва категорически отвергает обвинения, называя их голословными.